Физкультурный комплекс с бассейном открылся в Нижнеудинске

В Нижнеудинске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Нижнеудинске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Об этом сообщают власти.

- У жителей города теперь есть новый объект для занятий физкультурой и спортом. Надеюсь, что в будущем здесь появится отделение плавания, где дети смогут заниматься и готовиться к соревнованиям, - сообщил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

В двухэтажном комплексе расположен 25-метровый бассейн, раздевалки, медицинский кабинет, административные помещения. Общая площадь нового спортивного объекта составляет 1425 квадратных метров.