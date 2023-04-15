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НовостиОбщество15 апреля 2023 4:26

Физкультурный комплекс с бассейном открылся в Нижнеудинске

Площадь нового спортивного объекта составила 1425 кв. метров
Виктория КУДАЕВА
В Нижнеудинске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Нижнеудинске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Нижнеудинске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Об этом сообщают власти.

- У жителей города теперь есть новый объект для занятий физкультурой и спортом. Надеюсь, что в будущем здесь появится отделение плавания, где дети смогут заниматься и готовиться к соревнованиям, - сообщил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

В двухэтажном комплексе расположен 25-метровый бассейн, раздевалки, медицинский кабинет, административные помещения. Общая площадь нового спортивного объекта составляет 1425 квадратных метров.