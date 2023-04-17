Почти 130 000 жителей Иркутской области получили выплаты по больничному листу Фото: Олег Укладов

С начала 2023 года региональное Отделение Социального фонда России выплатило жителям Иркутской области 2 миллиарда рублей по больничным листам. Получателями пособия стали почти 130 тысяч человек. Об этом сообщают в пресс-службе СФР.

- Размер выплаты зависит от трудового стажа и среднего заработка работника, - поясняют специалисты. - При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже до 5 лет – 60%.

Стоит отметить, что в этом году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличился и составляет 2 736,99 рублей в день.

Первые три дня больничного подчиненному оплачивает работодатель, последующие дни - Фонд пенсионного и социального страхования. Однако есть исключения. В случае, если работник ухаживает за больным членом семьи, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, все затраты ложатся на СФР.

Напомним, 15 апреля во всей России стартовало голосование за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Исключением не стала и Иркутская область. Так, в Приангарье участие могут принять 18 муниципальных образований. Кстати, в них проживает более 20 тысяч человек. Именно эти люди смогут отдать свой голос за общественный объект, который будет подлежать благоустройству: парк, сквер или набережную. Стоит отметить, что срок голосования не такой уж и большой. Уже 31 мая будет объявлен финиш.