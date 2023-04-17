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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:11

За неделю с 10 по 16 апреля ОРВИ заболели 14,3 тысячи жителей Иркутской области

Среди них больше 9 тысяч - дети
Елена СИНИЦА
За неделю с 10 по 16 апреля ОРВИ заболели 14,3 тысячи жителей Иркутской области

За неделю с 10 по 16 апреля ОРВИ заболели 14,3 тысячи жителей Иркутской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 14 329 случаев заболевания ОРВИ. В числе заболевших также 9 146 детей. Однако количество заболевших на 40% ниже

эпидемического порога. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области в социальных сетях.

- Диагноз грипп подтверждён у четырех человек. Не забывайте о мерах профилактики, - напомнили в пресс-службе ведомства.

В частности, рекомендуется чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, не забывать носить маску в общественных местах. Кроме этого, не будет лишним проводить влажную уборку и проветривание помещений.

Также в ведомстве советуют вести здоровый образ жизни, а при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что больше 1 миллиона рублей выиграл в лотерею житель Иркутской области.