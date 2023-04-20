20 апреля 2023 года вручены первые знаки «Заслуженный донор Иркутской области» Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 20 апреля, в Национальный день донора крови, вручены

первые в регионе удостоверения и нагрудные знаки «Заслуженный донор Иркутской области».

-Награждены были двое доноров из Иркутска. Еще троим – жителям Ангарска, Братска и Усть-Илимска – знак вручат в администрации их муниципальных образований, - стало известно КП-Иркутск.

Чтобы получить такое звание, нужно безвозмездно сдать кровь или ее компоненты 80 или более раз или же плазму крови 150 и более раз.

Если донор сдал кровь или её компоненты 50 и более раз, для получения почётного звания ему необходимо сдать плазму крови не менее 120 раз.

Сдать кровь или ее компоненты нужно не менее трех раз в течение года, предшествующего году награждения.

Ранее сообщалось, что жителя Иркутска Федора Садовникова наградили медалью «За отвагу». Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.