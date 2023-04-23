Водитель грузовика и две коровы погибли в ДТП в Нукутском районе 23 апреля

ДТП произошло недалеко от села Новоленино. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Днем 23 апреля возле села Новоленино в Нукутском районе произошло ДТП с грузовиком Мицубиси Кантер. Водитель данного транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, где иномарка опрокинулась. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- От полученных травм водитель скончался на месте, - говорят полицейские. - В кузове грузовике он перевозил семь коров, две из них в данном ДТП погибли.

Инспекторы ГИБДД сейчас разбираются во всех обстоятельствах этой трагедии. Им предстоит выяснить все обстоятельства съезда с дороги грузовика Мицубиси Кантер. Автоавария произошла на дороге «Залари-Жигалово».

Уже известно, что мужчина ранее привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда, в 2017 году, его лишили водительского удостоверения, однако, документ он так и не сдал.

Напоминим, что в Иркутской области 23 апреля было возбуждено уголовное дело о гибели четырех человек на пожаре - подробности.

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