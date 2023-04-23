Водитель ВАЗа погиб в столкновении с самосвалом в Байкальске

Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Выезд на полосу для встречного движения стоил жизни. Водитель ВАЗа в городе Байкальске погиб в столкновении с самосвалом. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Погибшему было 37 лет, - говорят инспекторы. - Водитель большегруза в данной автоаварии 23 апреля не пострадал.

Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства и причины трагедии. Напомним, что еще одно смертельное ДТП в это воскресенье произошло на автодороге Залари-Жигалово. Вблизи села Новоленино в Нукутском районе погиб водитель грузовика Мицубиси Кантер. В транспорте он перевозил семь коров, по всей видимости, в какой-то момент мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где транспорт опрокинулся. После автоаварии умерли также две коровы. Как рассказали полицейские, сибиряк был лишен права управления транспортом еще в 2017 году - подробности.

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