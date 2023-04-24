Почти в полсотни домов отключили отопление 24 апреля в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение отопления в Иркутске 24 апреля 2023 плановое. Оно состоялось в 47 домах города. Оно необходимо для того, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем. Об этом КП-Иркутск сообщил Оператор Теплосети города.

- Теплоснабжение ограничено для проведения ремонтных работ на тепловой сети, - говорят специалисты. – Действовать оно будет только в понедельник. В этот день проведем ремонт тепловой сети по улицам Маршала Конева, 14а, Советская, 115б, Волжская, 20 и Байкальская, 85/2.

В связи с работами батареи станут холодными в домах на улицах Маршала Конева, Авиаторов, Советская, Култукская, Волжская, Карла Либкнехта, Байкальская, в переулках Космический и Угольный. Отключение отопления продлится от восьми до 12 часов. Напомним, что в Иркутске сегодня также проводят плановое отключение света в некоторых домах в четырех городских округах - адреса.

Отключение отопления в Иркутске 24 апреля 2023: адреса

Отключение отопления в Иркутске 24 апреля 2023: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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