Северное сияние попало на фото в Братске утром 24 апреля Фото: Александр ГЛУЗ

Жители северной столицы Иркутской области ранним утром 24 апреля стали свидетелями очень редкого природного явления. В небе над Братском заметили северное сияние. Астроном-любитель Светлана успела сделать несколько фотографий и поделиться ими в соцсетях. Пост она опубликовала в 4:19.

- Вот это да! Я его увидела, наконец-то! Астрономический чат по всей России прям взорвался сообщениями. Северное сияние в Братске на 56 широте. Наблюдаю прямо сейчас над северным горизонтом, - оставила автор эмоциональное сообщение в сети.

Напомним, этой весной в Приангарье то и дело, происходят различные астрономические события. Так, 6 апреля 2023 года небо озарилось вспышками над Усть-Кутом. Момент зафиксировали городские камеры видеонаблюдения. Пользователи соцсетей предположили, что это действительно могла быть гроза или вспышки фонарей. Однако эксперт объяснил, что сибиряки наблюдали полет болида.

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