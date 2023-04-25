Школа родного языка: при поддержке «Верхнечонскнефтегаз» издан сборник «Эвенкийские сказки». Фото предоставлено компанией.

Сборник «Эвенкийские сказки» издан при поддержке предприятия «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий блок НК «Роснефть»). Книга предназначена для детей младшего и школьного возраста и должна помочь им в изучении культуры и языка эвенков.

Издание создавалось при помощи хантыйской эвенкийки Татьяны Болиной, носительницы языка и знатока культуры, а также Центра традиционных знаний и языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. О том, какое значение имеет такая работа, рассказала Нина Вейсалова, первый вице-президент Союза коренных малочисленных народов Севера Иркутской области.

- Через устное народное творчество, через фольклор испокон веков передаются представления эвенков об устройстве мира, их мировоззрение. Сказки имеют воспитательную и познавательную важность и учат детей значимым качествам. Именно поэтому мы включили их в учебное пособие вместе с пословицами, поговорками и наставлениями. Так детям будет проще усвоить язык эвенков. К сожалению, носителей языка становится все меньше, поэтому нужно создавать условия, чтобы старшее поколение могло передать свои знания, а молодежь перенять их. Наша организация активно занимается изданием книг, тематических календарей, разговорников, словарей и учебных пособий, посвященных эвенкийскому и тофаларскому языкам. В наших планах в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, которое началось в этом году, провести языковую школу на Байкале, чтобы представители эвенков, которые сейчас проживают в 10 регионах России, могли собраться и погрузиться в мир родного языка и культуры. Все это было бы невозможно без поддержки предприятий, работающих на территории сибирского Севера.

Фото предоставлено компанией.

Компания «Роснефть» уделяет пристальное внимание поддержке коренных малочисленных народов Севера для сохранения их национальной культуры, традиционного уклада жизни. Предприятия компании реализуют различные социальные проекты в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, помогают семьям оленеводов, улучшают материально-техническую базу учебных заведений, социальных и медицинских объектов в районах исконного проживания коренных малочисленных народов Севера.

«Эвенкийские сказки» - не единственное издание, выпущенное при поддержке ВЧНГ. Ранее опубликована уникальная книга по изучению культуры малочисленного народа кето, азбука «Эвенкия: от А до Я», сборник рассказов на эвенкийском и русском языках, первый цифровой эвенкийско-русский словарь и тематический словарь на основе говора эвенков Катангского района. Кстати, уже начата работа над новой книгой, которая будет посвящена именно диалекту эвенков, проживающих в Катангском районе, поскольку он имеет свои особенности.

Фото предоставлено компанией.

Новый сборник уже поступил в пять районов Иркутской области, где учатся дети эвенков. Всего издано 150 экземпляров и часть из них передана Союзом КМНС Иркутской области в другие районы региона.

ВЧНГ работает на территории проживания эвенков в Катангском районе Приангарья, и на протяжении многих лет между коренными жителями и нефтяниками складываются прочные партнерские отношения. Нефтедобывающее предприятие помогает общинам в приобретении ГСМ, проходимой техники, средств связи, предметов обихода и традиционного хозяйственного уклада. Приобретается оборудование для мастерских по изготовлению эвенкийских костюмов, обрядовых предметов и украшений, проводятся национальные праздники. Реализуемые при поддержке нефтяников проекты имеют прикладное значение для сохранения национального языка, владение которым, согласно статистике, снижается. Специалисты считают, что необходимо успеть зафиксировать живые эвенкийские тексты и разработать рекомендации для сохранения эвенкийского языка в современном мире.