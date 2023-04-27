Председателю СК доложат о расследовании дела о закрытии трамвайного депо в Усть-Илимске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России вновь отреагировал на видеообращение жителей Усть-Илимска, которые требуют сохранить в городе трамвайную линию. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

- Жители Усть-Илимска вновь обратились к Председателю СК России, сообщив, что до сих пор не решен вопрос о восстановлении движения трамваев и просят принять для этого необходимые меры, - отмечают в ведомстве.

По данным иркутского Следкома, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, под Иркутском произошла страшная авария, которая унесла жизни семьи из пяти человек. Иномарка столкнулась с грузовиком на заснеженной трассе. Как стало известно КП-Иркутск, жители поселка в тот день Маркова ехали на поминки. Разбитый горем родственник поделился шокирующим видео с места аварии.