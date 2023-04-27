Лжесотрудники государственного портала развели жителя Иркутской области на 160 тысяч Фото: Даниил ОПАРИН

В отделение полиции пришел житель Шелеховского района. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Звонившие сообщили ему, что взломан его личный кабинет на одном из государственных порталов. Чтобы убедить жертву в этом, мошенники перечислили все прививки шелеховчанина за последние годы, суммы на счетах в нескольких банках и оплаченные ранее налоги, - говорят в МВД.

Мошенники убедили мужчину в том, что на его имя пытаются оформить кредит. И вот чтобы спасти деньги, якобы нужно было перевести их на какие-то "безопасные счета".

Мужчина увидел, что реквизиты принадлежат физическому лицу. Его это заставило засомневаться, поэтому он стал отказываться. Правда, аферисты смогли его все-таки убедить в искренности своих намерений, поэтому он перевел им 160 тысяч рублей.

Спустя несколько минут он одумался и заблокировал карты.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.