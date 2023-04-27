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НовостиОбщество27 апреля 2023 13:05

Лжесотрудники государственного портала развели жителя Иркутской области на 160 тысяч

Они рассказали, что на него оформляют кредит
Елена СИНИЦА
Лжесотрудники государственного портала развели жителя Иркутской области на 160 тысяч

Лжесотрудники государственного портала развели жителя Иркутской области на 160 тысяч

Фото: Даниил ОПАРИН

В отделение полиции пришел житель Шелеховского района. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Звонившие сообщили ему, что взломан его личный кабинет на одном из государственных порталов. Чтобы убедить жертву в этом, мошенники перечислили все прививки шелеховчанина за последние годы, суммы на счетах в нескольких банках и оплаченные ранее налоги, - говорят в МВД.

Мошенники убедили мужчину в том, что на его имя пытаются оформить кредит. И вот чтобы спасти деньги, якобы нужно было перевести их на какие-то "безопасные счета".

Мужчина увидел, что реквизиты принадлежат физическому лицу. Его это заставило засомневаться, поэтому он стал отказываться. Правда, аферисты смогли его все-таки убедить в искренности своих намерений, поэтому он перевел им 160 тысяч рублей.

Спустя несколько минут он одумался и заблокировал карты.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.