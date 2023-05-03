Главе федерального следкома доложат о ситуации с напавшим на детей алабаем в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главе СУ СКР Александру Бастрыкину будет доложено по обстоятельствам нападения собаки на детей в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-В СМИ ранее появилась информация, что 2 мая 2023 года собака с ошейником напала на шестерых детей в Улан-Удэ Республики Бурятия. Дети направлялись в школу, - говорят в следственном комитете.

Как итог, в результате были травмированы двое детей. Следственные органы проводят проверку. Глава местного следственного комитета должен доложить Александру Бастрыкину о первоначальных результатах проводимой проверки.

Напомним, что службы отлова отработали соседние улицы, проверили более 54 алабаев. Как итог, был установлен владелец алабая, пострадавшие опознали собаку. Теперь собираются материалы, чтобы привлечь владельца собаки за административное нарушение