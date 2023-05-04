В Ангарске 47-летняя незрячая женщина получила реальный срок за убийство сожителя Фото: Иван МАКЕЕВ

Ангарский городской суд вынес приговор в отношении 47-летней незрячей ангарчанки, которая обвинялась в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-Женщина имеет первую группу инвалидности, абсолютно ничего не видит. Однако в комнате, где был ее сожитель, она ориентировалась хорошо. Между ними нередко были конфликты, когда мужчина выпивал, - рассказывают в суде.

На этот раз пьяный мужчина кинул в сторону сожительницы кружку, ударил ее по лицу. Тогда она пустила в ход кухонный нож. По запаху крови она поняла, что порезала мужчину Она попыталась оказать ему помощь, но через несколько минут он перестал подавать признаки жизни. Тогда женщина вызвала медиков.

Свою вину женщина признала только частично, отмечая, то в тот момент защищалась. Суд также учел, что женщина явилась с повинной, имеет проблемы со здоровьем, а также то, что у нее есть ребенок.

По решению суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Апелляционной инстанцией Иркутского областного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.