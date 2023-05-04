Губернатор Приангарья обсудил развитие Иркутского релейного завода

Губернатор Приангарья посетил Иркутский релейный завод. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил АО «Иркутский релейный завод» - предприятие, специализирующееся на разработке и производстве изделий коммутационной техники. Это одно из старейших предприятий Иркутска, в следующем году оно отметит 90-летие со дня запуска!

О том, какие сейчас имеются трудности и как будет развиваться завод, глава региона поговорил с генеральным директором Виктором Максименко.

– Работаем над постоянным развитием, углубляем знания, используем новую технику, – рассказал Виктор Максименко. – В настоящее время рассматриваем возможность участия в нацпроекте «Производительность труда», также на предприятии действуют программы развития. Главная задача – выполнение заказов качественно, вовремя и в срок, чтобы обеспечить ожидания наших потребителей.

Главная сегодняшняя потребность на предприятии - новые сотрудники. Постоянный мониторинг в этом направлении проводит министерство экономического развития и промышленности региона. На сегодняшний день в штате предприятия 549 сотрудников, за последние два года численность специалистов увеличилась на 90 человек.

– Сегодня проговорили пути развития, предложил Иркутскому релейному заводу рассмотреть возможность участия в федеральном проекте «Профессионалитет», – рассказал Игорь Кобзев. - Есть потребность в персонале, люди идут на предприятие, в том числе, из Иркутского авиационного техникума. Поэтому поручил проработать вопрос по участию завода в федеральном проекте в качестве партнера. Участие в «Профессионалитете» позволит привлечь федеральное финансирование для обновления оборудования образовательного учреждения, а заводу получить квалифицированных рабочих.