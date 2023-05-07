В Иркутской области 60 талантливых детей и подростков получат стипендии в 50 тысяч рублей
Фото: Даниил ОПАРИН
В Иркутской области 60 талантливых детей и подростков получат премии губернатора в размере 50 тысяч рублей. Поощрение им присуждено за достижения в области культуры и искусства. Об этом сообщают региональные власти.
Отмечается, что этой традиции в Приангарье уже двадцать лет. Известно, что 50 человек, которые получат стипендию, занимаются в детских школах искусств, остальные 10 уже получают творческое среднее специальное образование. Как правило, все они победители, лауреаты всевозможных конкурсов, как областных, так и всероссийских.
- Стипендия является единоразовой, - отмечают специалисты.
Напомним, в регионе также накануне сообщалось об изменении порядка индексации социальных выплат. Что изменилось и каких выплат коснутся новые правила – читайте здесь. Также в Приангарье подписан указ о запрете полетов беспилотников - подробности здесь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал