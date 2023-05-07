В Иркутской области 60 талантливых детей и подростков получат стипендии в 50 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области 60 талантливых детей и подростков получат премии губернатора в размере 50 тысяч рублей. Поощрение им присуждено за достижения в области культуры и искусства. Об этом сообщают региональные власти.

Отмечается, что этой традиции в Приангарье уже двадцать лет. Известно, что 50 человек, которые получат стипендию, занимаются в детских школах искусств, остальные 10 уже получают творческое среднее специальное образование. Как правило, все они победители, лауреаты всевозможных конкурсов, как областных, так и всероссийских.

- Стипендия является единоразовой, - отмечают специалисты.

Напомним, в регионе также накануне сообщалось об изменении порядка индексации социальных выплат. Что изменилось и каких выплат коснутся новые правила – читайте здесь. Также в Приангарье подписан указ о запрете полетов беспилотников - подробности здесь.

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