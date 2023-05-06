В Иркутской области введен запрет на полеты беспилотников с 7 мая 2023 года
Фото: Александр ГЛУЗ
В Приангарье официально запретили полеты беспилотников. Указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Документ опубликовали 6 мая.
- Постановляю: запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Иркутской области с 18:00 7 мая 2023 года по 18:00 10 мая 2023 года, - говорится в тексте указа. - Запретить использование беспилотных воздушных судов, территории Иркутской области с 18:00 10 мая 2023 года и до особого распоряжения, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых установленном законодательством порядке федеральными органами государственной власти Иркутской области и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области подведомственными им организациями, а также организациями выполняющими государственный оборонный заказ в рамках возложенных на них функций.
Также разрешение на запуск дрона может дать оперативный штаб региона.
Напомним, беспилотники запретили в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и еще десятке регионов. С 3 мая оперштаб Москвы запретил полеты дронов над столицей. Оперативный штаб создали прошлой осенью, когда президент распорядился ввести в регионах по стране четыре режима реагирования. Так в столице действует «режим повышенной готовности». Он дает местным властям больше полномочий, чтобы обеспечивать защиту жителей.
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