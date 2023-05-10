Сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко выпустят по УДО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд удовлетворил ходатайство сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко об условно-досрочном освобождении. Такое решение принял Ангарский суд 10 мая.

- Ангарский суд удовлетворил ходатайство Левченко Андрея Сергеевича об условно-досрочном освобождении, - прокомментировали в пресс-службе суда.

Напомним, что по данным следствия Андрей Левченко сорганизовал преступную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации и его заместитель. После этого было подписано соглашение с московским предприятием, производящим лифты. В итоге обвиняемые смогли незаконно получить почти 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за праздничные дни в Иркутской области ликвидировали 164 пожара. Например, 18 пожаров произошло в жилых зданиях, также было 46 ландшафтных возгораний.