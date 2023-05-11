В перинатальный центр Иркутска поступило оборудование для выхаживания недоношенных детей. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

Оборудование для выхаживания недоношенных детей поступило в Иркутский областной перинатальный центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

- В отделении реанимации и интенсивной терапии №7 для новорожденных установили стойку для ингаляционной терапии оксидом азота, аппарат для гипотермии, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных, - говорят в ведомстве.

Это оборудование позволит сократить срок нахождения малышей в медицинском учреждение. Более того, за счет него удастся снизить риск заражения инфекциями и, напротив, увеличить количество благоприятных исходов при тяжёлых состояниях новорожденных, отметил глава ведомства Алексей Шелехов.

Кроме этого, теперь центр ждет оборудование для отделения реанимации для рожениц. В частности, должны приобрести аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы и дефибрилляторы, наркозные аппараты.

В совокупности на закупку этого оборудования из региональной казны выделили около 50 миллионов рублей.