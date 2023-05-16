Виновник смертельного ДТП получил более 8 лет колонии общего режима в Иркутской области

Сибиряк получил 8 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ангарский городской суд признал 36-летнего водителя грузовика виновным в нарушении правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Кроме этого, доказано, что сибиряк находился под наркотическим воздействием, когда совершил дорожно транспортное происшествие. Об этом КП-Иркутск сообщили в Ангарском городском суде Иркутской области.

- Судом установлено, что в июле 2022 года вечером, двигаясь на «Мицубиси Фусо», по Старому Московскому тракту со стороны Иркутска, подсудимый выехал на встречную полосу и врезался в «Субару Стелла». В результате ДТП погибли на месте 43-летний водитель и 69-летний пассажир легкового автомобиля, - говорят в суде.

Стоит отметить, что во время судебных разбирательств, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд принял это во внимание. Так, сибиряк получил 8 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также сибиряк не сможет управлять автомобилем еще три года. Кроме этого, в пользу потерпевшего взыскан 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Приговор уже в законную силу вступил.