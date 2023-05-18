120 домов подтопило в Преображенке и Ерёме Катангского района 18 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По данным на 18 мая, паводковая обстановка остается напряженной в двух селах на севере Иркутской области. Вода подтопила 120 домов в Преображенке и Ерёме Катангского района. В них проживают 236 человек. В населенных пунктах дежурят спасатели. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За сутки количество подтопленных жилых домов не изменилось, - отмечают в ведомстве. - В пункте временного размещения села Ербогачён находятся два жителя села Преображенка.

В настоящее время уровень Нижней Тунгуски продолжает снижаться: в районе села Преображенка составляет 916 см при критической отметке 890 см, в районе села Ерёма - 899 см при критике 820 см.

Напомним, погода в Иркутске 18 мая снова шокирует горожан. С утра в городе +2. Это на 11 градусов ниже климатической нормы. Днем, как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, в городе все также будет идти дождь с мокрым снегом, порывы ветрам могут достигать 14 м/с, потеплеет к обеду всего до +8…+10 градусов.

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