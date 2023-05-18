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НовостиОбщество18 мая 2023 7:10

Сибирская лиственница «Страж Ольхона» представит Иркутскую область на Всероссийском конкурсе

Дереву уже 780 лет
Елена СИНИЦА
Сибирская лиственница «Страж Ольхона» представит Иркутскую область на Всероссийском конкурсе

Сибирская лиственница «Страж Ольхона» представит Иркутскую область на Всероссийском конкурсе

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сибирская лиственница «Страж Ольхона» представляет Иркутскую область на национальном конкурсе «Российское дерево года». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

-Этот конкурс по выбору главного дерева страны проводится уже с 2017 года. На этот раз на такое звание претендуют сразу 69 деревьев, - говорят в правительстве.

Сибирская лиственница «Старж Ольхона» произрастает на острове. В высоту оно достигает девяти метров, а вот возраст - 780 лет. Лиственница является самым старым деревом на Ольхоне. Проголосовать за живой памятник можно с 1 мая по 1 августа.

Региону, где размещено дерево- победитель, будет вручен диплом, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий.