Сибирская лиственница «Страж Ольхона» представит Иркутскую область на Всероссийском конкурсе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сибирская лиственница «Страж Ольхона» представляет Иркутскую область на национальном конкурсе «Российское дерево года». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

-Этот конкурс по выбору главного дерева страны проводится уже с 2017 года. На этот раз на такое звание претендуют сразу 69 деревьев, - говорят в правительстве.

Сибирская лиственница «Старж Ольхона» произрастает на острове. В высоту оно достигает девяти метров, а вот возраст - 780 лет. Лиственница является самым старым деревом на Ольхоне. Проголосовать за живой памятник можно с 1 мая по 1 августа.

Региону, где размещено дерево- победитель, будет вручен диплом, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий.