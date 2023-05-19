Трое школьников повредили стену на ж/д вокзале в Иркутской области Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В полицию позвонил начальник станции Гончарово и рассказал, что кто-то повредил одну из стен железнодорожного вокзала. Полицейские установили личности нарушителей – ими оказались три школьника одной из школ Шелехова. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Они рассказали, что сделали это из хулиганских побуждений, - говорят в полиции.

С подростками проведены профилактические беседы, а в отношении родителей школьников составлены протоколы о «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями …. обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Максимальный штраф за такое нарушение – 500 рублей. Будут ли семьи устранять повреждения, не сообщается.

Транспортные полицейские между тем напоминают, что дети не должны находиться на объектах железной дороги без сопровождения взрослых.

- Это может привести к увечьям или даже гибели несовершеннолетних, - предостерегают в полиции.

Напомним, накануне в аэропорту Иркутска транспортные полицейские нашли плачущей двухлетнюю девочку. Где же была ее мама - читайте здесь.

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