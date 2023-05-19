19 мая паводковая ситуация стабилизировалась в селе Преображенка Катангского района

Жилые дома наконец-то освободились от воды. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня, 19 мая, сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что паводковая ситуация стабилизировалась в селе Преображенка Катангского района. Уровень воды на реке Нижняя Тунгуска снизился в районе села Преображенка. Сообщается, что жилые дома наконец-то освободились от воды.

- По состоянию на утро 19 мая уровень воды выше критической отметки фиксируется на реке Нижней Тунгуске в районе населенного пункта Ерёма: 885 см при критической отметке 820см. В пострадавших от паводка населенных пунктах спасатели МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению.

Напомним, что на севере региона в пяти населенных пунктах в воде оказалось около 167 приусадебных участков и 141 жилой дом, где проживают 286 человек. Тогда не обошлось и без жертв. Ранее КП-Иркутск сообщали, что женщина распивала алкогольные напитки, когда к ее дому подступила вода. Чтобы спастить, она залезла на крышу, но сорвалась и утонула.