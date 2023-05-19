Жителей и гостей Иркутска приглашают на "Ночь музеев" 20 мая 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

20 мая учреждения культуры Иркутска будут работать в вечернее время. Все дело в том, что в этот день состоится "Ночь музеев". Об этом рассказали в администрации города.

-Например, в музее истории города имени А. М. Сибирякова запланирована познавательная программа для детей «Юные археологи». Также состоится пешая прогулка по достопримечательностям Иркутска, - говорят в пресс-службе иркутской мэрии.

Дом ремесел и фольклора предлагает посетить мастер-классы по резьбе и выжиганию по дереву, по ручной лепке, ткачеству на кроснах. А Союз художников Иркутска готов научить создавать портреты.

Музей городского быта подготовил лекции об учебных заведениях Иркутска 19-20 веков. Запланированы мастер-классы «Чистописание пером и чернилами» и «Традиционный китайский бумажный веер».

Ранее сообщалось, что в Иркутске состоялось открытие мемориальной доски участнику специальной военной операции, кавалеру ордена Мужества Ивану Гарбузову.