Легковушка снесла светофор в ДТП на улице Олега Кошевого в Иркутске 21 мая Фото: Анастасия КУРЕНОВА

ДТП с участием двух иномарок произошло на улице Олега Кошевого 21 мая. Столкнулись легковушка и компактвэн "Хонда Стрим". Автоавария произошла утром. От удара легковой автомобиль отбросило на светофор, который упал. Об этом КП-Иркутск рассказал очевидец произошедшего.

Напомним, это уже третье ДТП за утро воскресенья, в котором наносится урон не только людям и автомобилям, но и инфраструктуре в городе. Так, на плотине ГЭС около пяти утра водитель за рулем «Лексус» врезался в линию электропередач. Фонарный столб согнулся и накренился над проезжей частью. По данным сотрудников ГИБДД, 37-летний автомобилист был нетрезв, его увезли в больницу - подробности здесь.

Еще одно ДТП зарегистрировано на улице Старо-Кузьмихинская. 29-летний мужчина в «Субару» также в состоянии алкогольного опьянения врезался в световую опору.