26 человек пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе с 15 по 21 мая. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

На дорогах Иркутска и Иркутского района на минувшей неделе зарегистрировано 20 ДТП. В этих автоавариях пострадали 26 человек, в их числе 7 детей и подростков. Статистикой с КП-Иркутск поделились в Госавтоинспекции города.

- С 15 по 21 мая произошло девять столкновений транспорта и один наезд на стоящий транспорт, - говорят инспекторы ГИБДД. – Также был один съезд с дороги, один наезд на препятствие. Также на неделе автомобилисты сбивали пешеходов восемь раз.

Полицейские просят автомобилистов и пешеходов не нарушать правил дорожного движения. От этого зависят жизни. И, разумеется, ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В прошедшее воскресенье нетрезвые водители повредили как минимум два столба в Иркутске – фонарный на плотине ГЭС, световую опору на улице Старо-Кузьмихинская. Также 21 мая на улице Олега Кошевого снесли светофор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал