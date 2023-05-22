В Иркутской области силы пожаротушения переводят на усиленный режим дежурства Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье зарегистрированы высочайшие классы пожароопасности. 5-ый класс зафиксирован в Бодайбинском и Чунском районах, 4-ый класса – в Мамско-Чуйском. Также специалисты прогнозируют, что 22 мая наиболее высок риск пожаров в Бодайбинском, Нижнеудинском, Мамско-Чуйском, Киренском и Тайшетском районах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- При таких высоких классах опасности мы переводим силы пожаротушения на усиленный режим дежурства, - отметил первый заместитель губернатора Роман Колесов.

По данным регионального министерства лесного комплекса, 21 мая было обнаружено 11 лесных пожаров, 8 из них уже ликвидировано.

Напомним, в понедельник в Иркутске погода будет отличной. Небесная канцелярия смилостивилась над горожанами накануне и в понедельник также приготовила теплый денек. Однако солнце задержится в городе лишь три дня. КП-Иркутск выяснила, когда вновь ждать дождей и слякоти.