Главе Дирекции автодорог внесли представление из-за состояния трассы "Киренск-Макарово" Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Киренского района отреагировала на жалобы местных жителей, касающиеся состояния дороги "Киренск-Макарово". В соцсетях были опубликованы фото и видео того, как машины не могут проехать по грязи и лужам.

- В связи с выявлениями нарушениями законодательства в сфере осуществления контроля за исполнением контрактных обязательств по содержанию и обслуживанию вышеназванной межмуниципальной автодороги прокуратура внесла представление в адрес директору ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог по Иркутской области", - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Также в ведомстве отметили, что надзорные мероприятия продолжаются. При наличии оснований будут приняты дополнительные меры реагирования.

Напомним, в Иркутской области силы пожаротушения переводят на усиленный режим дежурства. Это связано с прогнозом о высочайшем классе пожароопасности сразу в нескольких районах региона 22 мая.