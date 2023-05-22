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НовостиПроисшествия22 мая 2023 4:03

4 человека погибли, 52 пострадали в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

С 15 по 21 мая было зарегистрировано 43 автоаварии
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
4 человека погибли, 52 пострадали в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

4 человека погибли, 52 пострадали в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Госавтоинспекции Иркутской области рассказали о происшествиях на дорогах за минувшую неделю. Так, с 15 по 21 мая в регионе инспекторами ДПС было зарегистрировано 43 автоаварии. В результате 4 человека погибли, еще 52 участника ДТП получили различные травмы.

- С участием водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения, зарегистрировано 2 ДТП, - отмечают в ведомстве.

Чаще всего дорожно-транспортные происшествия случались из-за превышения водителям установленной скорости. На втором месте причин - выезд на встречку. Закрывает тройку - неправильный выбор дистанции.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 мая, авария с участием двух иномарок произошла на улице Олега Кошевого в Иркутске. Столкнулись легковушка и компактвэн "Хонда Стрим". От удара одну из машин отбросило на светофор, из-за чего тот упал.