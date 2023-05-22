Жители Иркутской области отправили в фонд «Все для Победы» порядка 95 миллионов рублей Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

95 миллионов рублей перечислили в фонд «Все для Победы» жители Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

-Также в регионе проводился телемарафон - в конце апреля. В рамках этой акции удалось собрать свыше 20 миллионов рублей, автомобили, технику, - рассказал глава областного парламента Александр Ведерников.

Как отметила председатель исполкома Народного фронта Елена Зубун, Иркутская область в числе лидеров по сборам средств.

Со слов участника спецоперации Евгений, в их подразделение поступили квадрокоптеры с тепловизионным прибором, которые были закуплены на собранные во время телемарафона средства.

Ранее сообщалось, что в Приангарье зарегистрированы высочайшие классы пожароопасности. 5-ый класс зафиксирован в Бодайбинском и Чунском районах, 4-ый класса – в Мамско-Чуйском.