В Иркутской области задержали четверых подозреваемых в коммерческом подкупе Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области полицейские задержали четверых подозреваемых в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел региона в своих социальных сетях.

-Известно, что представитель областного оператора системы капитального ремонта многоквартирных домов несколько раз получала деньги - коммерческие подкупы от руководителей подрядных организаций. Деньги давались за беспрепятственную приемку выполненных работ, - говорят в ведомстве. Общая сумма незаконно переданных денежных средств составила 250 тысяч рублей. По местам жительства и работы фигурантов провели обыски, в результате которых изъяли документы. Сейчас следственные и правоохранительные органы проводят необходимые проверки, устанавливают другие эпизоды преступной деятельности. Ранее сообщалось, что 95 миллионов рублей перечислили в фонд «Все для Победы» жители Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.