В Иркутской области вынесли приговор 53-летнему жителю за покушение на сбыт наркотиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области суд вынес приговор 53-летнему мужчине за хранение и покушение на сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел региона в своих социальных сетях.

-Еще в сентябре 2022 года полицейские осуществили «проверочную закупку», в ходе которой местный житель, продал бумажные свертки с веществом, похожим на наркотическое средство, - говорят в министерстве.

Как итог, экспертиза подтвердила, что это были именно наркотики. По месту жительства у мужчины также нашли наркотические вещества.

Как итог, подсудимому назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейские задержали четверых подозреваемых в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел региона в своих социальных сетях.