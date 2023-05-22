В Братске задержали представителя Фонда капремонта из-за подозрения в коммерческом подкупе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.

-Сейчас предъявлено обвинение руководителю северного территориального сектора службы технического заказчика Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона и троим руководителям подрядных организаций, - говорят в следственном комитете области.

Как говорят правоохранительные и следственные органы, представитель регоператора несколько раз получала деньги от руководителей подрядных организаций. Эти деньги давались за то, чтобы работы принимались беспрепятственно. В совокупности было передано не менее 250 тысяч рублей.

По местам проживания обвиняемых провели обыски, следствие изъяло необходимые документы. Расследование уголовного дела продолжается.