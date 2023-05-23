Почта России в ограниченном количестве выпустила открытки с видами Байкала Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Почта России и Русское географическое общество выпустили лимитированную серию открыток со знаковыми достопримечательностями Иркутской области. За основу взяли пять фотографий, которые участвовали в конкурсе РГО «Самая красивая страна». Серия о Байкале – часть проекта «Видовые открытки», посвященного регионам нашей страны. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

- Этот проект очень значим для развития туризма в Иркутской области. Мы уверены, что он будет способствовать привлечению в регион еще большего числа гостей, - отметил губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила обзор, куда можно поехать за новыми впечатлениями из Иркутска, и сколько это стоит. В том числе направления в Тайланд, Турцию, Китай и так далее.