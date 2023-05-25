Водитель снес мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder сбил мобильный комплекс фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Ангарске. Оборудование было установлено на 1847 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», так как этот участок считается наиболее аварийным, пишет WEACOM.RU. Что стало мотивом для поступка 47-летнего мужчины, предстоит выяснить полицейским. Однако, судя по видео случившегося, его в целом не устроила работающая камера и риск заработать штраф.

- Пока не могу ничего сказать об обстоятельствах произошедшего. Просто ехал в Иркутск, - отвечал ы отделе полиции нарушитель. - Не понимаю о чем речь, о каком поступке.

Дознаватели дадут правовую оценку действиям сибиряка в рамках статьи 167 УК РФ.

Напомним, в Иркутске 37-летняя женщина попала в реанимацию с ожогами не менее 70% тела, став жертвой мести бывшего мужа. Душегуб явился к ней на работу, облил бензином и поджег. В настоящее время оба находятся в больнице. В сети появилось видео с места происшествия.