Выпускники Иркутской области сдали ЕГЭ по литературе, химии и географии 26 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье, как и по всей России, стартовал основной период сдачи ЕГЭ. В пятницу, 26 мая, более 2 тысяч выпускников написали первые в этом году экзамены по литературе, химии и географии. Всего свои знания проверят 12,5 тысяч школьников. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Организованы 119 пунктов проведения экзаменов, 83 из них - на базе образовательных организаций. Основной период ЕГЭ завершится 1 июля, - поясняют в минобре региона.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала о необычном способе поздравить подростков с последним звонком от родителей и Читы. Мамы и папы не только узнали, кто такая Инстасамка, но и перепели ее самый популярный трек. Клип на кавер уже собрал десятки тысяч просмотров.

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По вопросам организации экзаменов на территории Иркутской области работает телефон горячей линии:

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