«За деньги да»: родители выпускников сняли хайповый клип и перепели Инстасамку

На родителей 11 «А» неожиданно обрушилась слава. Фото: из личного архива героев публикации

Последний звонок, который несколько дней назад отгремел в Забайкалье обсуждают по всей стране. И все благодаря креативности и задору родителей выпускников многопрофильного лицея ЗабГУ. Дело в том, что мамы и папы необычно поздравили своих детей с окончанием школы – сняли клип-ремейк на популярную среди молодежи песню «За деньги да» рэп-исполнительницы Инстасамки.

В начале видеоролика родители выпускников 11 «А» собираются на классном собрании и пытаются разгадать, в чем состоит секрет школьного кабинета под номером 302. Именно там их дети проводят все свое свободное время. В какой-то момент отец одного из старшеклассников заходит в помещение и находит лежащие на столе наушники, из которых звучит знаменитый мотив песни. Несколько мгновений и вот, родители выпускников уже оказываются в центре модной тусовки, читают рэп и танцуют!

- Идея и сценарий клипа полностью принадлежит нашему читинскому видеографу Владимиру Дементьеву. Когда мы обратились к нему за услугой, он сразу же предложил сделать кавер на песню Инстасамки. Якобы с этим мы точно «бомбанем» - рассказывает представитель родительского комитета Ольга Кривошеева. – Многие мамы и папы не знали даже о ком идет речь. Некоторые только слышали эти популярные строчки «Муж купил, мне муж купил». Честно говоря, сначала засомневались. Все-таки очень эпатажная исполнительница. Но Владимир нас убедил!

От идеи до реализации ушло несколько дней. К съемкам родители выпускников подготовились тщательно: подобрали рэперские толстовки, бейсболки, сшили костюмы участниц группы поддержки, и даже нашли костюм зайца! Команда видеографа подготовила новый текст песни. Оригинальный трек называется «За деньги да», в клипе читинцев же повторяется «Надо деньги сдать!», подразумевая, что впереди у взрослых предстоит немало трат в связи с выпускным.

- Родительский комитет очень переживал, что не все мамы и папы смогут принять участие и прийти на съемки. Тем более, это лицей, и многие ребята учатся там только с 8 или 10-го класса. И как же было приятно видеть, что в назначенное время все были на месте! Родители очень ответственно подошли к работе видеоклипа внимательно слушали советы и рекомендации видеографа. Вообще атмосфера была очень душевной между нами!

Родители презентовали свой клип на Последнем звонке. Ольга рассказывает, что старшеклассники, увидев своих мам и пап в новом образе, в буквальном смысле визжали и пищали от восторга.

После того как Владимир Дементьев опубликовал видеоролик в сеть, на родителей 11 «А» неожиданно обрушилась слава. О читинцах заговорили буквально по всей стране. А сама Инстасамка даже выложила клип в своих соцсетях, подписав пост: «Родители лучшие!».

- Нашей классной руководительнице звонят ее бывшие ученики, знакомые. Все ее узнают, рассказывают, что видели в сети. Звонят журналисты, - рассказывает Ольга. – Конечно, мы не ожидали, что наша задумка произведет такой фурор! Уже шутим в родительском чате, что если позовут к Андрею Малахову, то точно поедем всем классом (смеется).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банда с Синюшиной горы в Иркутске похищала и избивала людей, вымогая квартиры, машины и деньги (подробнее)

Шашлычный сезон вне закона: где можно жарить мясо на углях в Иркутске, чтобы не получить штраф (подробнее)

Четверых жителей Ангарска наградили за поимку воров (подробнее)