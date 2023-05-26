Следком проводит проверку из-за столкновения теплоходов на реке Лене в Усть-Куте. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Иркутской области транспортные следователи проводят доследственную проверку из-за столкновения двух теплоходов на реке Лене. Об этом сообщают в пресс-службе ВМСУТ СК России.

- В настоящее время сотрудниками СК проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - отмечают в ведомстве.

По предварительным данным, ночью 25 мая на 3 617 км реки Лены в городе Усть-Куте теплоход «Василий Дубровский» в составе с баржей, груженные трубами, при следовании вниз по реке столкнулись с теплоходом «Сергей Похабов». К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Розлива топлива не произошло.

Напомним, утром 26 мая пожарные устраняли последствия пожара в многоквартирном доме Железногорск-Илимска. Ночью там загорелся деревянный 20-квартирный дом. Без крыши над головой остались 33 сибиряка. Кто-то смог временно остановиться у родственников и близких, а кто-то уехал в реабилитационный центр, где им окажут помощь.