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НовостиПроисшествия27 мая 2023 2:47

100 протоколов за нарушение пожарной безопасности предъявлено жителям Иркутской области

20 протоколов составлено за нарушения особого противопожарного режима
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Объявлено 48 предостережений.

Объявлено 48 предостережений.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что составили в течение прошедшей недели 100 протоколов за нарушение пожарной безопасности в Иркутской области.

- Государственные инспекторы по пожарному надзору составили 100 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности составлено только за прошедшую неделю, - поясняют в ведомстве. 20 протоколов составлено за нарушения особого противопожарного режима. Объявлено 48 предостережений. Помните: в нашем регионе в разгаре пожароопасный сезон! Берегите свое имущество, не пользуйтесь открытым огнем!

Напомним, что ранее КП-Иркутск рассказывала, как в начале шашлычного сезона правильно приготовить жаренное мясо и не нарушить особый противопожарный режим. А точнее где разрешено и запрещено разводить открытый огонь. Под запретом оказались дворы, гаражи, балконы, подъезды и веранды. На этом обширный список мест не закончился.