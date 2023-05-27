27 мая на территории всей Иркутской области введен особый противопожарный режим

Открытый огонь под запретом, сумма штрафов увеличена вдвое. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

27 мая 2023 года на территории Иркутской области наступил период особой пожарной опасности. Связан он с неблагоприятным прогнозом метеорологических явлений. Ведь через пару дней наступит лето. И к нему нужно быть готовым. Поэтому, чтобы избежать опасности, связанной с возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, на территории всей Иркутской области введен «особый противопожарный режим».

- На территории 29 муниципальных образований южных, западных, центральных и верхнеленских районов он будет действовать до 18 июня, - отмечают сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области. - На территории 13 муниципальных образований северных районов действует до 17 июля. Открытый огонь под запретом, сумма штрафов увеличена вдвое.

Напомним, что в течение прошлой недели сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области составили 20 протоколов за нарушения особого противопожарного режима.