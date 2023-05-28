Три пожара ликвидированы в лесах Иркутской области за минувшие сутки

Возгорания произошли в Усольском и Тайшетском районах области. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в лесном фонде Иркутской области ликвидировано три вновь зарегистрированных пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Усольском районе были обнаружены и потушены два возгорания на общей площади 7,1 гектаров. В километре от села Бирюса в Тайшетском районе ликвидирован пожар на площади пять гектаров, - говорится в сообщении.

Известно, что причиной всех лесных пожаров, которые произошли 27 мая стало то, что местное население неосторожно обращалось с огнем. В тушении было задействовано 42 работника лесопожарных станций, а также 15 единиц наземной техники. Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории всей области введен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение открытого огня. Штраф за это нарушение увеличен вдвое.