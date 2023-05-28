11 нарушителей особого противопожарного режима выявили за сутки в Иркутской области

В области действует категорический запрет на использование открытого огня в период действия специального режима. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки на территории Иркутской области было выявлено 11 нарушителей особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- За прошедшую субботу выявлено 11 нарушителей. Всего с начала действия пожароопасного сезона органы государственного пожнадзора составили 448 протоколов об административных правонарушениях, - рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

Профилактические рейды межведомственных патрульных групп, которые выявляют факты нарушения особого противопожарного режима проходят ежедневно. В том числе и в выходные дни. Для этой работы в регионе организовано более 600 патрульных групп. Их численность составляет около 1800 человек. Несмотря на то, что в области действует категорический запрет на использование открытого огня в период действия специального режима, патрульные группы регулярно выявляют факты игнорирования требований пожарной безопасности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшие сутки в лесах Иркутской области было ликвидировано три пожара. Они произошли в Усольском и Тайшетском районах. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем местного населения.