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НовостиПроисшествия31 мая 2023 2:54

Шесть детей погибли в ДТП на дорогах Иркутской области летом 2022 года

Еще 162 ребенка получили различные травмы
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
114 происшествий произошло на дорогах Приангарья с участием детей.

114 происшествий произошло на дорогах Приангарья с участием детей.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С наступлением летних каникул увеличивается число случаев детского травматизма. Ведь ребята остаются без дела и без присмотра. Так, прошлым летом произошло 114 происшествий только на дорогах Приангарья. Тогда погибло шесть детей и 162 получили травмы. Стоит отметить, что некоторые все еще восстанавливаются, а некоторые стали инвалидами. Об этом рассказал Александр Васянкин, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по Иркутской области.

- В каждом происшествие, где пострадал ребенок, мы фиксируем надлежащий контроль родителей над своими детьми, - говорит Александр Васянкин. - Призываю всех следить за своими детьми в опасный летний период, когда ребята не ходят в школу. Найдите им полезное занятие. Также мы со своей стороны проводим рейды летом на дорогах.

Стоит отметить, что попадают в происшествия в основном дети от 7 до 14 лет. Ведь родительский контроль уже ослаблен.

Также Татьяна Преториус, заведующая травпунктом Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы рассказала, что в 2023 году выпало около 5 детей из окон домов Иркутска.