В Черемхово осудят заведующую образовательным учреждением за фиктивное трудоустройство Фото: Даниил ОПАРИН

В Черемхово бывшая заведующая осуждена за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщают пресс-службы следственного комитета и прокуратуры региона.

-По данным суда, с 2017 по 2022 год подсудимая фиктивно устроила на работу трех человек. Они занимали должности воспитателей и сторожа в образовательном учреждении, - говорят в ведомствах.

Затем она предоставила подложные документы для учета рабочего времени в бухгалтерию. Соответственно, в течение нескольких лет эти сотрудники получали зарплату, хотя по факту и не работали.

Как итог, для регионального министерства образования был причинен ущерб, который оценивался в 2 миллиона рублей.

В результате женщине было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности на срок на 2,5 года.

Также у нее арестовали автомобиль, которым она сможет распоряжаться только после выплаты штрафа.