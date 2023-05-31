Осинский районный историко-краеведческий музей планируют модернизировать Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Семь муниципальных музеев Иркутской области проведут техническое переоснащение в рамках национального проекта «Культура». На их модернизацию из федерального бюджета выделено более 21 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-На эти деньги планируется закупить выставочное, мультимедийное, фондовое оборудование. В учреждениях появятся интерактивные стенды, проекторы, современные витрины и стеллажи для музейных экспонатов, - говорят в правительстве.

Для получения финансирования музеям понадобилось пройти специальный конкурсный отбор. Они сами определили перечень необходимого им оборудования для развития.

На этот раз будут модернизированы Городской музей Ангарска (Музей часов), Историко-художественный музей им. Академика М.К. Янгеля в Нижнеилимском районе, Краеведческий музей Усть-Илимска, Историко-краеведческий музей Киренского района.

Помимо этого, работы по модернизации ждут Казачинско-Ленский районный краеведческий музей, Заларинский районный краеведческий музей, Осинский районный историко-краеведческий музей.