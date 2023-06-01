60-летия Академгородка отпразднуют в Иркутске 26 августа Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске готовятся отпраздновать 60-летие микрорайона Академгородок. Мероприятия состоятся 26 августа. Для обсуждения вопросов организации создан специальный комитет, в который вошли депутаты городской Думы, руководители академических институтов, структурных подразделений администрации Иркутска, муниципальных предприятий, представители ветеранских организаций, ТОСов.

В день юбилея состоятся праздничное шествие, концерт, посадка яблоней и сиреней. При этом, программу будут уточнять и дополнять.

Как сообщили члены организационного комитета, этим летом завершится благоустройство сквера «Прогресс», также в порядок приведут центральную площадь Академгородка, выполнят санитарную обрезку и обработку от моли деревьев. Управляющие компании закрасят теги на жилых домах. А в ближайшее время объявят конкурс на ремонт фасада ДК «Юбилейный».

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