Рассказываем, куда сходить в Иркутске в июне 2023. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Впереди самое долгожданное и насыщенное время года. Чтобы лето не прошло мимо, следует заранее распланировать каждый свободный от дел и суеты денек. Несмотря на то, что столица Приангарья - далеко не мегаполис, здесь всегда есть чем заняться и на что посмотреть. Гулять по парку, участвуя в спектакле, в унисон подпевать суперзвезде или выведать секреты кругосветного путешествия… Да легко! Рассказываем, куда сходить в Иркутске в июне 2023.

Куда сходить в Иркутске в июне 2023

Праздник для детей и концерт Мари Краймбрери

Традиционно июнь начнется с большого количества различных мероприятий для самых маленьких. 1 июня Иркутск присоединится к празднованию Дня защиты детей. Для ребятни в каждом районе города приготовили много интересного - мастер-классы, экскурсии, квесты, игры, танцы. Конечно же, наибольшее скопление развлечений будет на острове Юность. А вечером того же дня во дворце спорта «Труд» вживую прозвучат треки популярной исполнительницы Мари Краймбрери. В минувшем году певица не переставала мелькать в чартах. «Если устал», «Океан», «Малая, пой», - все это одновременно дерзкая и меланхоличная Краймбрери.

Спектакль-променад

Еще один ответ на вопрос - куда сходить в Иркутске в июне 2023? Театр кукол «Аистенок» предлагает зрителям старше 16 лет испытать необычный формат под названием «аудиопрогулка-спектакль». Каждому гостю выдадут специальные наушники и пригласят в мини-путешествие на остров Конный, где предстоит выполнить простые и увлекательные задания, подготовленные с участием психолога. Во время взаимодействия с четырьмя главными героями спектакля - Землей, Водой, Воздухом и Огнем - участники наполнятся положительными эмоциями.

Мероприятие «В движении стихии» запланировано на 2 и 3 июня. Единая цена билета - 400 рублей, также возможна оплата по «Пушкинской карте».

Вокруг света на велосипеде

В Иркутской областной юношеской библиотеке имени И.П. Уткина состоится встреча с путешественником Юрием Лыхиным, который объехал на велосипеде больше 30 стран. На этот раз в копилку кандидата исторических наук вошла Страна восходящего солнца. Наш земляк преодолел маршрут Токио - Киото - Симоносеки. Мечтателям всех возрастов он расскажет о деталях своего круиза. Начало 2 июня в 14.30.

День города

Свой 362-й день рождения Иркутск отметит 3 июня. Однако развлекательная программа для гостей и жителей города запланирована сразу на несколько дней.

- Одной из главных площадок станет стадион «Авиатор», так как праздник посвящен не только Дню города, но и 100-летию иркутского спорта, - сообщили в управлении культуры столицы Приангарья.

Все желающие смогут сдать нормы ГТО. Кроме того, запланирован международный футбольный турнир для спортсменов из России, Монголии и Китая. В случае если вы не фанат попинать мяч, присоединяйтесь к фестивалю «Этноподиум. Ангара. Счастье чистой воды» на площади графа Сперанского. Приедет ли с концертом приглашенная звезда? Главным артистом на сцене станет певец из Хакасии ГУРУДЭ.

Летняя школа в зоосаде

Не просто сходить в зоопарк, а провести там почти три недели! Такое заманчивое предложение подготовили в Иркутском зоосаде. 5 июня в его стенах стартует летняя детская зоологическая программа для школьников с 10 лет. По будням вплоть до 22 июня мальчишек и девчонок будут знакомить с жизнью птиц, змей и животных, а также обучать уходу за ними. Каждое групповое занятие длится три часа и проходит под присмотром опытного специалиста.

Аудиоквест для школьников

Юным зрителям в возрасте от 6 лет 10, 11, 17 и 18 июня покажут «Метаморфозы города И», в котором живет фантастический народец: Мелкие и Великаны, Русалки и Говорящие Грибы. По сюжету спектакля, к власти пришла жестокая колдунья, но только смельчаки смогут освободить волшебных существ от ее гнета. Самое примечательное, что все действия проходят на свежем воздухе, а ребята сами становятся героями представления. Интерактивный аудиоквест в сквере возле Драмтеатра имени Н.П. Охлопкова представят восемь актеров и мастеров сцены театра кукол «Аистенок».

Мастер-класс «Парочка»

Не знаете, как увлекательно провести время с близким человеком? Во время мастер-класса на гончарном круге можно расслабиться и заодно научиться новому.

- Мастер познакомит вас с необходимыми материалами, а также научит, как декорировать изделие, - рассказывают в Иркутском областном доме народного творчества. - Что изготовить - горшочек, пиалу, кружку или тарелочку, выбирайте самостоятельно.

Важно, что занятие предназначено для двоих. Это позволит гостям пообщаться друг с другом и задать все интересующие вопросы преподавателю. Сушка и два обжига займут три недели, после чего готовую работу можно забрать. Запись ведется на любое удобное время, мастерская располагается в самом центре города, в 130-м квартале, а стоимость билета начинается от 2750 рублей.

«Медлячок» хором

Самое ожидаемое музыкальное событие июня состоится 27-го числа. На сцену ледового дворца «Айсберг» выйдет легенда российского рэпа Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Фанатам обещают более двух часов самых любимых песен, начиная с первого альбома и заканчивая последними хитами: «Сансара», «Неболей», «Ты была права» и другими. Из доступных - пара билетов в фанзону и около тысячи - на танцпол. Стоимость последних - 2000 рублей. Также имеется возрастное ограничение - 16+.

Такова подборка ярчайших мероприятий месяца, куда сходить в Иркутске в июне 2023 можно в компании друзей, родственников и любимого человека.

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