Фестиваль-конкурс «Байкальские духовые Ассамблеи» пройдет в Иркутске с 13 по 18 сентября Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи» пройдет в Иркутске с 13 по 18 сентября 2023 года, сообщают в пресс-службе правительства региона. Заявки на участие подали около коллективов из 17 субъектов России. Впервые среди них оказались оркестры и ансамбли из Краснодарского края, Республики Мордовия, Ульяновской, Курганской, Самарской и Сахалинской областей.

- Фестиваль-конкурс проводится в Иркутске в третий раз, - отметила министр культуры Приангарья Олеся Полунина. - Это масштабный проект, который реализуется при поддержке Правительства Иркутской области и Президентского фонда культурных инициатив. Он является одним из этапов федерального движения по возрождению российского духового искусства.

Лучшие музыканты станут участниками очного этапа конкурса и приедут в сентябре на прослушивания.

Напомним, впереди самое долгожданное и насыщенное время года. Чтобы лето не прошло мимо, следует заранее распланировать каждый свободный от дел и суеты денек. Несмотря на то, что столица Приангарья - далеко не мегаполис, здесь всегда есть чем заняться и на что посмотреть. Гулять по парку, участвуя в спектакле, в унисон подпевать суперзвезде или выведать секреты кругосветного путешествия… Да легко! Рассказываем, куда сходить в Иркутске в июне.