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НовостиОбщество9 июня 2023 6:43

Житель Иркутской области отправится под суд за убийство полуторагодовалого пасынка

Он ударил ребенка об стену не менее пяти раз
Елена СИНИЦА
Житель Иркутской области отправится под суд за убийство полуторагодовалого пасынка

Житель Иркутской области отправится под суд за убийство полуторагодовалого пасынка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о смерти малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.

-По данным следствия, 16 сентября 2022 года 23-летний молодой человек не менее пяти раз ударил своего полуторагодовалого пасынка об стену. Как итог, мальчик скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы, - говорят в следкоме.

Во время дачи показаний молодой человек показал, как именно он это делал. После была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, мужчину признали невменяемым.

В следкоме говорят, что мужчина не мог осознавать опасность своих действий. Из-за психического состояния он представляет общественную опасность.

Сейчас уголовное дело направлено в Иркутский областной суд.

Ранее сообщалось, что спасателям ночью 9 июня позвонили очевидцы и сообщили, что на Ленина в Усолье-Сибирском горит кафе «Харбин». К общепиту близко прилегали торговый центр «Арго» и жилой дом.