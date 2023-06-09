Житель Иркутской области отправится под суд за убийство полуторагодовалого пасынка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о смерти малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.
-По данным следствия, 16 сентября 2022 года 23-летний молодой человек не менее пяти раз ударил своего полуторагодовалого пасынка об стену. Как итог, мальчик скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы, - говорят в следкоме.
Во время дачи показаний молодой человек показал, как именно он это делал. После была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, мужчину признали невменяемым.
В следкоме говорят, что мужчина не мог осознавать опасность своих действий. Из-за психического состояния он представляет общественную опасность.
Сейчас уголовное дело направлено в Иркутский областной суд.
Ранее сообщалось, что спасателям ночью 9 июня позвонили очевидцы и сообщили, что на Ленина в Усолье-Сибирском горит кафе «Харбин». К общепиту близко прилегали торговый центр «Арго» и жилой дом.