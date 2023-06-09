Житель Иркутской области отправится под суд за убийство полуторагодовалого пасынка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о смерти малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.

-По данным следствия, 16 сентября 2022 года 23-летний молодой человек не менее пяти раз ударил своего полуторагодовалого пасынка об стену. Как итог, мальчик скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы, - говорят в следкоме.

Во время дачи показаний молодой человек показал, как именно он это делал. После была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, мужчину признали невменяемым.

В следкоме говорят, что мужчина не мог осознавать опасность своих действий. Из-за психического состояния он представляет общественную опасность.

Сейчас уголовное дело направлено в Иркутский областной суд.

Ранее сообщалось, что спасателям ночью 9 июня позвонили очевидцы и сообщили, что на Ленина в Усолье-Сибирском горит кафе «Харбин». К общепиту близко прилегали торговый центр «Арго» и жилой дом.