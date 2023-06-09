12 июня жители Иркутска смогут повязать на «Дерево жизни» ленты трех цветов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В День России иркутяне могут повязать на «Дерево жизни», установленное в сквере имени Кирова, ленты трех цветов. На них отразят мечты, связанные с будущим страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-В этот день сотрудники информационно-туристской службы будут раздавать ленты цветов государственного флага - то есть синего, белого и красного. На них все смогут написать пожелания для нашей великой Родины и ее жителей, - рассказала советник мэра Инга Корочкина.

Этот арт-объект находится на главной площади ко Дню города. На ветвях дерева уже повязали более тысячи лент.

Ленточки станут экспонатами выставки, которую оформят в летнем визит-центре.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Иркутске пройдут мероприятия, посвященные Дню России. В связи с этим жителей будут ждать некоторые изменения в движении транспорта. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.